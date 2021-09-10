У Києві 11 вересня можливі обмеження в роботі 3 станцій метро через футбол

У Києві ввечері 11 вересня можливе обмеження на вхід станцій метро «Олімпійська», «Палац спорту» і «Площа Льва Толстого» через футбольний матч, повідомила пресслужба Київміськадміністрації з посиланням на підземку.

«Можливе обмеження (закриття) на вхід станції «Олімпійська» перед початком футбольного матчу і після закінчення гри станцій «Олімпійська», «Палац спорту» і «Площа Льва Толстого», – йдеться в повідомленні.

На НСК «Олімпійський» завтра о 19:30 розпочнеться футбольний матч між командами «Шахтар» (Донецьк) та «Дніпро-1» (Дніпро).