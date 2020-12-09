Матч Ліги чемпіонів «ПСЖ» – «Істанбул» у Парижі зупинили через расистське висловлювання

Матч шостого туру групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА між французьким «Парі Сен-Жермен» (ПСЖ) і турецьким клубом «Істанбул Башакшехір» 8 грудня у Парижі був зупинений під час першого тайму через расистське висловлювання судді на адресу одного з тренерів гостей.

На 14-й хвилині матчу головний суддя з Румунії Овідіу Хацеган зупинив гру, відреагувавши на конфлікт за межами поля: резервний арбітр з Румунії Себастьян Колцеску про щось жваво сперечався з помічником головного тренера «Істанбула» камерунцем П’єром Вебо. Хацеган підбіг до місця подій, після чого резервний арбітр рекомендував видалити камерунця, назвавши його «негром». Вебо обурився, за нього заступилася команда гостей.

Один з представників УЄФА спробував пояснити слова арбітра непорозумінням, пов’язаним із особливостями румунської мови, втім «Істанбул» в повному складі покинув поле. Футболістів підтримали і гравці «ПСЖ».

Інцидент стався за рахунку 0:0, до моменту видалення тренера жовті картки отримали три гравці.

Дограти матч мають сьогодні пізно ввечері, почавши його з 14-ї хвилини і повністю замінивши бригаду суддів. В УЄФА пообіцяли провести розслідування інциденту.