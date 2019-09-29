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29 Вересень 2019, Київ 17:52
Новини | Суспільство

Через футбол столична підземка попередила про «деякі» обмеження в роботі

«Динамо» і «Дніпро-1» вийдуть на футбольне поле о 17:00

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Столичний метрополітен повідомив, що через проведення футбольного матчу на стадіоні НСК «Олімпійський» можливі деякі обмеження у роботі кількох станцій.

«29 вересня у зв’язку з проведенням на НСК «Олімпійський» футбольного матчу між командами «Динамо» (Київ) та СК «Дніпро-1» (Дніпро), можливі деякі зміни у роботі столичного метрополітену. Так, після закінчення футболу, з метою забезпечення належного перевезення вболівальників, можливе обмеження (не закриття) на вхід пасажирів станцій «Палац спорту», «Олімпійська» та «Площа Льва Толстого», – йдеться в повідомленні.

Зазвичай підземка обмежує свою роботу через масові заходи для того, щоб уникнути масового скупчення людей.

Сьогодні київське «Динамо» в рамках 9-го туру чемпіонату України зустрінеться з «новачком» прем’єр-ліги командою «Дніпро-1». Гра розпочнеться о 17:00.

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