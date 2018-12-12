«Шахтар» продовжить боротьбу в Лізі Європи

Донецький футбольний клуб «Шахтар» був близький до виходу в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА, але продовжить боротьбу в 1/16 фіналу Ліги Європи.

У Києві підопічні Паулу Фонсеки відкрили рахунок у зустрічі з французьким «Ліоном». На 22-й хвилині перший же небезпечний момент поблизу воріт французького клубу перетворив на гол форвард гірників Жуніор Мораєш.

По перерві «Ліон» зміг відігратися. На 65-й хвилині капітан гостей Набіль Фекір відновив рівновагу.

У паралельному матчі групи F англійський «Манчестер Сіті» приймав німецький «Гоффенгайм». Поєдинок завершився з результатом 2:1 на користь господарів.

Таким чином, «Манчестер Сіті» виграв групу з 13 очками, «Ліон» став другим (8 балів), «Шахтар» третім (6 очок), «Гоффенгайм» останнім (3 очки).