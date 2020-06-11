Футбольний чемпіонат в Україні дограють і в першій лізі

Клуби першої ліги 11 червня на позачерговій конференції Професіональної футбольної ліги (ПФЛ) вирішили дограти сезон, перерваний через епідемію коронавірусної інфекції. За це рішення проголосували 11 клубів, проти були чотири, луцька «Волинь» утрималася.

Це рішення привітав президент Української асоціації футболу (УАФ) Андрій Павелко.

«Переможці першої ліги, як і в УПЛ, будуть визначені за спортивним принципом! Чемпіонат продовжиться найближчим часом. Нарада була зібрана за ініціативи Виконкому УАФ, і я вдячний керівникам професіональних клубів за конструктивну позицію», – написав Павелко у фейсбуці, додавши водночас, що «приклад «Карпат» і нові випадки захворювань на COVID-19 лише підтверджують, що ситуація залишається дійсно складною».

Офіційно продовження сезону в першій лізі має затвердити виконком УАФ, засідання заплановане на 12 червня.

Сезон в українській прем’єр-лізі поновився наприкінці травня. Через інфікування коронавірусом серед футболістів і персоналу поки не змогли відновити участь у змаганнях львівські «Карпати».