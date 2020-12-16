Футбол: єдиний представник України у жіночій Лізі чемпіонів завершує боротьбу

Єдиний представник України у жіночій Лізі чемпіонів – харківський «Житлобуд-2» – поступився на виїзді «БІІК-Казигурт» з Казахстану з рахунком 1:0. Єдиний гол на 35-й хвилині забила Каміла Кульмагамбетова.

У домашньому матчі, який відбувся 9 грудня в Полтаві, українки перемогли команду з Казахстану – 2:1. Тож рахунок після двоматчевого протистояння 2:2, проте за правилом виїзного голу далі проходить саме команда «БІІК-Казигурт».

Для харківського «Житлобуд-2» це дебютний рік в Лізі чемпіонів. «БІІК-Казигурт» виступає у євротурнірі вже восьмий сезон і вчетверте пробився до 1/8 фіналу.



Чинний чемпіон України стартував у єврокубках з 1-го кваліфікаційного раунду, де розгромив вірменський «Алашкерт» – 9:0. У другому відбірному раунді українки на виїзді обіграли боснійський «Сараєво-2000» – 2:0.