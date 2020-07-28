Футбол: «Зоря» підписала контракти з бразильцем Жуніньйо і українцем Назариною

Луганська «Зоря» оголосила про підписання контрактів із двома новачками.

Першим із них став 24-річний бразильський захисник Жуніньйо (повне ім’я – Леовігільдо Жуніор Реїс Родрігес), який у попередньому сезоні виступав у складі північномакедонського «Вардара» на позиції лівого захисника. У складі своєї попередньої команди Жуніньйо став другим бомбардиром забивши в 21-му матчі п’ять м’ячів і віддавши шість результативних передач.

Другим посиленням луганської команди буде 23-річний український півзахисник Єгор Назарина, який виступав у львівських «Карпатах».

«Зоря» фінішувала третьою в українській прем’єр-лізі і здобула право виступити в груповому турнірі Ліги Європи, який розпочнеться восени.