Херсонський «Продексім» переміг у першому матчі футзальної Ліги чемпіонів

Херсонський «Продексім» матчем проти білоруської «Столиці» розпочав свій виступ в елітному раунді футзальної Ліги чемпіонів УЄФА. Чемпіон України виявився сильнішим за команду із Білорусії. Матч завершився з рахунком 2:1 на користь херсонського клубу.

Голами за «Продексім» відзначилися Річард Давід на 16-й хвилині та Михайло Волянюк – на 36-й. М’яч престижу за білорусів оформив Володимир Жигалко.



В іншому поєдинку групи D іспанська «Барселона» обіграла чеську «Спарту» – 2:1.

Уже сьогодні, 21 листопада, херсонський «Продексім» зіграє проти «Барселони», а 23 листопада перевірить власні сили у матчі проти «Спарти».

Переможець групи вийде до «Фіналу чотирьох» Ліги чемпіонів, який відбудеться наприкінці квітня 2020 року.