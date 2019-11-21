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21 листопада 2019, Київ 09:14
Новини | Спорт

Херсонський «Продексім» переміг у першому матчі футзальної Ліги чемпіонів

Футзалісти команди «Продексім» (Херсон)

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Херсонський «Продексім» матчем проти білоруської «Столиці» розпочав свій виступ в елітному раунді футзальної Ліги чемпіонів УЄФА. Чемпіон України виявився сильнішим за команду із Білорусії. Матч завершився з рахунком 2:1 на користь херсонського клубу.

Голами за «Продексім» відзначилися Річард Давід на 16-й хвилині та Михайло Волянюк – на 36-й. М’яч престижу за білорусів оформив Володимир Жигалко.

В іншому поєдинку групи D іспанська «Барселона» обіграла чеську «Спарту» – 2:1.

Уже сьогодні, 21 листопада, херсонський «Продексім» зіграє проти «Барселони», а 23 листопада перевірить власні сили у матчі проти «Спарти».

Переможець групи вийде до «Фіналу чотирьох» Ліги чемпіонів, який відбудеться наприкінці квітня 2020 року.

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