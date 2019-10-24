Футзал: збірна України розгромила команду Косова на старті відбору ЧС-2020

Збірна України з футзалу в першому матчі основного раунду відбору на чемпіонат світу-2020 розгромила команду Косова – 7:1.

Косовари відкрили рахунок у середині першого тайму, але команді Олександра Косенка вдалося швидко відігратися зусиллями Артема Фаренюка. Перед перервою Петро Шотурма вивів Україну вперед – 2:1. По перерві хет-трик оформив Дмитро Сорокін, по голу забили Михайло Зварич і Тарас Королишин.

25 жовтня Україна зіграє проти Словенії, а 27 жовтня – проти Північної Македонії.

Усі поєдинки цієї групи відбуваються в столиці Північної Македонії Скоп’є. До наступного раунду вийдуть дві найкращі команди.