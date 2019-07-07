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07 Липень 2019, Київ 19:44
Новини | Події

На поле у Полтавській області впав легкомоторний літак, є загиблий

Літак впав у пшеничне поле, що стало причиною аварії наразі невідомо

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У Держслужбі з надзвичайних ситуацій повідомили, що у Полтавській області в результаті падіння легкомоторного літака одна людина загинула і ще одна була травмована.

«О 15:32 до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у Полтавській області надійшло повідомлення про падіння легкомоторного літака У селі Плехів Оржицького району літак впав на поле пшениці, внаслідок чого загинула 1 особа та 1 особу травмовано. Горіння відсутнє», – йдеться в повідомленні.

За даними поліції, друга людина із літака перебуває у лікарні в тяжкому стані.

Що стало причиною аварії наразі невідомо.

У поліції повідомили, що на місці працюють правоохоронці, які і з’ясовують причини та обставини події.

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