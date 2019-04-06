У «Групі семи» застерегли щодо можливих нових санкцій проти Росії

Міністри закордонних справ країн «Групи семи» нагадали Росії про прив’язку частини санкцій щодо неї до виконання мінських угод і застерегли, що ці санкції можуть і посилити.
Як мовиться в підсумковій декларації зустрічі міністрів, що відбулася у Франції, в містечках Дінар і Сен-Мало, її учасники, серед іншого, знову засудили погіршення становища з правами людини у Криму, висловили крайнє занепокоєння викликами безпеці і гуманітарній ситуації на сході України і повну підтримку зусиль «нормандського формату» й ОБСЄ задля вирішення цього конфлікту.
«Ми переконані, що єдиний шлях досягти мирного і тривкого вирішення конфлікту – це повне виконання всіма сторонами їхніх зобов’язань за мінськими домовленостями з метою відновлення територіальної цілісності України. При цьому головну відповідальність несе Росія, яка беззаперечно бере участь у конфлікті через підтримуваних нею маріонеток», – наголосили міністри.
«Нагадуємо, що тривалість економічних санкцій цілком пов’язана з повним виконанням Росією її зобов’язань за мінськими домовленостями. Ці санкції можна скасувати тільки в разі, якщо Росії справді виконає ці зобов’язання. Але ми також готові вжити подальших обмежувальних заходів, якщо того вимагатимуть дії Росії», – попередили учасники зустрічі.
Вони також закликали Росію дотримуватися її міжнародних зобов’язань. «Ми виступаємо за захист і підтримку міжнародного порядку, що ґрунтується на певних правилах, на тлі безвідповідальної дестабілізації з боку Росії і її зловмисної поведінки, включно зі втручаннями в демократичні системи інших країн… Ми й далі будемо посилювати наші здатності протистояти іншим погрозам із боку Росії в галузях кібербезпеки, впливів на громадськість інших країн і контррозвідки. Ми вітаємо вже вжиті заходи для стримування ворожої розвідувальної діяльності Росії і зміцнення нашої безпеки», – мовиться також у документі.
«Група семи» промислово розвинених країн незмінно підтримує Україну в її протистоянні агресії Росії, починаючи з самого початку цієї агресії – окупації Криму навесні 2104 року. Тоді, зокрема, Росію виключили зі складу попереднього такого неформального об’єднання, «Групи восьми», учасники об’єднання, разом із багатьма іншими країнами, наклали проти Росії кілька пакетів санкцій.
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