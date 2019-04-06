У «Групі семи» знову підтримали Україну у протистоянні з Росією

Міністри закордонних справ країн «Групи семи» вкотре висловили підтримку Україні в її протистоянні агресії Росії й закликали Москву звільнити українських моряків і не перешкоджати судноплавству в Керченській протоці.
Як мовиться в підсумковій декларації зустрічі міністрів, що відбулася у Франції, в містечках Дінар і Сен-Мало, її учасники повторили незмінну підтримку суверенітетові, незалежності і територіальній цілісності України в її міжнародно визнаних кордонах, разом із невизнанням претензій Росії на анексію Криму.
«Дії Росії є порушенням міжнародного права. Ми висловлюємо вкрай глибоке занепокоєння діями Росії проти України в Керченській протоці і довколишніх водах… Немає ніякого виправдання тому, що Росія вдалася до воєнної сили проти українських кораблів і військових моряків… Ми закликаємо Росії звільнити затримані команди і кораблі і утримуватися від перешкоджання законному проходові через Керченську протоку», – мовиться, зокрема, в документі.
Крім того, міністри знову висловили підтримку реформам в Україні і закликали її владу продовжити поступ на шляху реформ, «яких вимагає народ України». Серед перелічених у комюніке галузей необхідних реформ – зокрема, боротьба з корупцією, зміцнення верховенства права і захист свободи засобів інформації й громадянського суспільства. Також у «Групі семи» очікують від влади України, що вона забезпечить чесне, вільне й прозоре голосування, що охопить усі категорії виборців.
«Група семи» промислово розвинених країн незмінно підтримує Україну в її протистоянні агресії Росії, починаючи з самого початку цієї агресії – окупації Криму навесні 2104 року. Тоді, зокрема, Росію виключили зі складу попереднього такого неформального об’єднання, «Групи восьми», учасники об’єднання, разом із багатьма іншими країнами, наклали проти Росії кілька пакетів санкцій.
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