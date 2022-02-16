Голови МЗС країн G7 зустрінуться 19 лютого у Мюнхені щодо кризи довкола України

Міністри закордонних справ країн, що входять до «Групи семи» (G7) , проведуть екстрену нараду в Мюнхені 19 лютого, щоб обговорити кризу, спричинену нарощуванням Росією десятків тисяч військовослужбовців у прикордонних з Україною районах.

Міністерство закордонних справ Німеччини 16 лютого підтвердило зустріч, яку проведе міністр закордонних справ Анналена Бербок. Проходитиме зустріч одночасно з Мюнхенською конференцією з питань безпеки, запланованою на 18-20 лютого.

Росія зібрала, за даними розвідки США, понад 130 тисяч військовослужбовців поблизу кордону з Україною, що викликало побоювання стосовно можливості вторгнення. Москва неодноразово заявляла, що не планує цього, а просто проводить військові навчання на своїй території.

У G7 входять США, Канада, Великобританія, Франція, Німеччина, Японія та Італія.