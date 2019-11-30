Доступність посилання

logo-print logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
Назад Вперед
ТОП новини
30 листопада 2019, Київ 22:43
Новини | Міжнародні

Нідерланди: поліція заарештувала підозрюваного у нападі в Гаазі

За даними поліції, затриманому 35 років, він не має постійного місця проживання

Дивитись коментарі

Поліція Нідерландів 30 листопада заарештувала підозрюваного в нападі із ножем на вулиці в Гаазі 29 листопада, в результаті чого троє підлітків зазнали поранень.

За даними поліції, затриманому 35 років, він не має постійного місця проживання.

Правоохоронці повідомили, що будуть його допитувати.

Про мотиви нападу на двох 15-річних дівчат і 13-річного хлопця, які не знали одне одного, не повідомляється. За даними влади, усі постраждалі вже покинули лікарню.

Про ймовірність нападу з терористичних мотивів наразі офіційно не повідомляється.

/**/ /**/ Поліція розшукує чоловіка віком від 45 до 50 років. Фото ілюстративне
ДИВІТЬСЯ ТАКОЖ:

Три людини поранені унаслідок різанини в Гаазі – поліція

Напад стався 29 листопада близько 8-ї вечора за місцевим часом у магазині Hudson’s Bay на одній з найпопулярніших торгових вулиць Гааги Grote Marktstraat, коли вона була переповнена покупцями у так звану «чорну п’ятницю».

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

ВИБРАНЕ ВІДЕО

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG