Нідерланди: поліція заарештувала підозрюваного у нападі в Гаазі

Поліція Нідерландів 30 листопада заарештувала підозрюваного в нападі із ножем на вулиці в Гаазі 29 листопада, в результаті чого троє підлітків зазнали поранень.

За даними поліції, затриманому 35 років, він не має постійного місця проживання.

Правоохоронці повідомили, що будуть його допитувати.

Про мотиви нападу на двох 15-річних дівчат і 13-річного хлопця, які не знали одне одного, не повідомляється. За даними влади, усі постраждалі вже покинули лікарню.

Про ймовірність нападу з терористичних мотивів наразі офіційно не повідомляється.

Напад стався 29 листопада близько 8-ї вечора за місцевим часом у магазині Hudson’s Bay на одній з найпопулярніших торгових вулиць Гааги Grote Marktstraat, коли вона була переповнена покупцями у так звану «чорну п’ятницю».