У Габоні військові заявили, що захопили владу для «відновлення демократії». Вони оголосили про це під час звернення на національному радіо близько 4:30 за місцевим часом (5:30 за Києвом).

Інформаційні агентства повідомляють, що на вулицях столиці країни Лібревіля можна побачити танки й військову техніку.

Чинний президент Алі Бонго наразі перебуває за межами Габону. Близько двох місяців тому він поїхав на лікування до Марокко після начебто інсульту, про який повідомляли ЗМІ. У 2009 році Алі Бонго замінив на посаді президента свого батька Омара Бонго, який очолював країну з 1967 року.