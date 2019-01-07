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07 Січень 2019, Київ 12:59
Новини | Міжнародні

У Габоні військові заявили, що захопили владу

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У Габоні військові заявили, що захопили владу для «відновлення демократії». Вони оголосили про це під час звернення на національному радіо близько 4:30 за місцевим часом (5:30 за Києвом).

Інформаційні агентства повідомляють, що на вулицях столиці країни Лібревіля можна побачити танки й військову техніку.

Чинний президент Алі Бонго наразі перебуває за межами Габону. Близько двох місяців тому він поїхав на лікування до Марокко після начебто інсульту, про який повідомляли ЗМІ. У 2009 році Алі Бонго замінив на посаді президента свого батька Омара Бонго, який очолював країну з 1967 року.

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