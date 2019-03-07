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07 Березень 2019, Київ 18:08
Новини | Політика

Заступник держсекретаря CША Гейл розповів про зустріч з основними кандидатами у президенти

Заступник державного секретаря США Девід Гейл

Заступник державного секретаря США Девід Гейл зустрівся із провідними кандидатами на пост президента України 7 березня в рамках свого візиту до Києва. Про це він заявив під час прес-конференції за результатами візиту, не уточнивши, про кого саме йдеться.

«США підтримують народ України і демократичний процес, а не якогось конкретного кандидата. Це буде ключовим тестом розвитку української демократії, і ми очікуємо вільних і чесних виборів. І коли вибори минуть, США продовжать роботу над стратегічними відносинами з Україною та її народом», – зазначив держсекретар.

Заступник держсекретаря Гейл – про вибори в Україні
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Заступник держсекретаря Гейл – про вибори в Україні

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Девід Гейл перебуває в Україні в рамках європейського турне. До Києва він прибув 5 березня, де провів зустріч із президентом, прем’єром, міністром оборони та представниками громадських організацій.

Заступник державного секретаря США з політичних питань Девід Гейл у Києві, 6 березня 2019 року
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