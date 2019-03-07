Заступник держсекретаря CША Гейл розповів про зустріч з основними кандидатами у президенти

Заступник державного секретаря США Девід Гейл зустрівся із провідними кандидатами на пост президента України 7 березня в рамках свого візиту до Києва. Про це він заявив під час прес-конференції за результатами візиту, не уточнивши, про кого саме йдеться.

«США підтримують народ України і демократичний процес, а не якогось конкретного кандидата. Це буде ключовим тестом розвитку української демократії, і ми очікуємо вільних і чесних виборів. І коли вибори минуть, США продовжать роботу над стратегічними відносинами з Україною та її народом», – зазначив держсекретар.

Девід Гейл перебуває в Україні в рамках європейського турне. До Києва він прибув 5 березня, де провів зустріч із президентом, прем’єром, міністром оборони та представниками громадських організацій.