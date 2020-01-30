У Швеції із галереї вкрали роботи Сальвадора Далі

Із галереї у швецькому Стокгольмі минулої ночі вкрали близько 12-ти робіт всесвітньо відомого іспанського митця Сальвадора Далі. Видання Aftonbladet повідомило, що йдеться про статуетки.

Згідно з повідомленням, щонайменше двоє зловмисників проникли в галерею у центрі міста, розбивши вікно біля входу. До приїзду поліції вони утекли.

Керівництво галереї повідомило Національному агентству новин Швеції, що кожна з викрадених робіт коштує 21-52 тисячі доларів.

Виставка зі статуетками Далі мала закритися в суботу. Поліція шукає підозрюваних до злочину.