Gallup: рівень довіри керівництву США і Росії в світі майже однаковий

Схвалення діяльності нинішньої адміністрації США в світі перебуває на відносно низькому рівні, – порівнянному з рейтингом керівництва Росії і Китаю. Оцінка керівництва Німеччини помітно вища. Такі дані дослідження компанії Gallup за 2018 рік, опублікованого 28 лютого.

Респонденти зі 133 країн відповідали на питання про те, як вони оцінюють керівництво чотирьох країн і їхню політику в глобальному масштабі.

Рейтинг США, при адміністрації Барака Обами тримався на рівні близько 50 відсотків, у 2017 році впав відразу на 18 пунктів – до 30 відсотків. У 2018 він стабілізувався: новий показник довіри американському керівництву – 31 відсоток.

У той же час, зростає рівень довіри керівництву Росії й Китаю. Рейтинг керівництва Росії, що в 2014 році впав до 22 відсотків, до 2018-го зріс до 30. Це, проте, все ще останнє місце з чотирьох країн. Керівництву Китаю довіряють 34 відсотки опитаних, Німеччина на першому місці – 39 відсотків.

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В Європі керівництву США довіряють лише 24 відсотки опитаних, Росії – 21 відсоток.

Найвищий рівень довіри адміністрації США – в низці країн Центральної й Східної Європи, а також в Ізраїлі. Найнижчий – в Іраку, Ємені та на Палестинських територіях, а також в Росії, всього 11 відсотків. При цьому в Росії за рік на 3 відсотки більше стали довіряти керівництву США.

В Україні тенденція зворотна – рівень довіри 29 відсотків, проте ще в 2017 році це були 38 відсотків.

Згідно з іншим, опублікованим 27 лютого, дослідженням Gallup, Росія вийшла на перше місце у відповідях на питання про те, яку країну американці вважають головним ворогом США. Такою її вважають 32 відсотки опитаних, ще рік тому це був 21 відсоток.

Роком раніше головним ворогом американці вважали Північну Корею, однак число опитаних, які думають так, за рік скоротилося в кілька разів.