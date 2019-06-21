Люди по всьому світу схильні повертати власникові знайдені гаманці з грошима – дослідження

Група науковців в рамках масштабного дослідження з’ясувала, що переважно люди по всьому світу воліють повертати власникові знайдені гаманці із великою сумою грошей в них. Як повідомив на своїх шпальтах 20 червня журнал Science, середній світовий показник за повідомленнями про втрачений гаманець склав 40%, а при наявності грошей – виріс до 51%.

Згідно з результатами дослідження, очолюють список чесності Швейцарія і Норвегія, тоді як Перу, Марокко і Китай опинилися у кінці списку.

«Факти свідчать про те, що люди, як правило, піклуються про добробут інших, і вони гидують від самої думки почуватися злодієм», – повідомив один із співавторів дослідження, Ален Конн з Мічиганського університету.

У перебігу дослідження у приміщеннях банків, театрів, музеїв, готелів, судів, поліцейських відділків і поштових відділень були підкинуті понад 17 тисяч гаманців. Його клав на стійку асистент-дослідник і казав співробітникові закладу, що знайшов гаманець на вулиці, але поспішає і мусить йти. У гаманці зазвичай був список покупок, гроші, три візитівки і ключ.

Частка співробітників, які зв’язалися з власником, перевищила 70% в Швейцарії та Норвегії. У Китаї менш ніж 10% співробітників повертали гаманець, коли він був порожнім, хоча ця цифра подвоювалася, коли там була валюта.

Країни, які є більш демократичними, і де громадяни вважають себе частиною процесу ухвалення рішень, отримують більш високий бал за громадянську чесність, вказують дослідники.

У дослідженні взяли участь 355 міст в 40 країнах світу.