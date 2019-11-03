Гандбол: «Мотор» знову програв у Лізі чемпіонів

У шостому турі групового раунду гандбольної Ліги чемпіонів запорізький «Мотор» програв німецькому «Кілю». Хоча ще у першому таймі український клуб мав шанс здобути хоча б нічию. На перерву команди пішли з різницею у два м’ячі на користь німців. Далі «Кіль» зміг вирватися вперед, збільшивши свою перевагу до шести м’ячів. І хоча «Мотор» скоротив відставання, цього не вистачило, щоб виграти. Матч завершився з рахунком 27:30 – перемога німецького «Кілю».

Це вже п’ята поразка «Мотору» у Лізі чемпіонів у груповому раунді. Раніше український клуб поступився угорському «Веспрему» (28:40), «Віве Кельце» з Польщі (26:33), «Вардару» із Північної Македонії (30:31), білоруському клубу ««Мєшков Брест» (31:33), лише у матчі проти «Порту» українцям вдалося зіграти внічию та заробити одне очко.

Зараз «Мотор» посідає останнє місце у групі. Наступний матч з участю запорізького клубу відбудеться 10 листопада проти французького «Монпельє».