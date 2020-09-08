У Києві кілька вулиць в центрі залишились без гарячої води через пошкодження тепломереж

За низкою адрес у центрі Києва відсутнє гаряче водопостачання, повідомила пресслужба Київміськадміністрації.

«Аварійні бригади КП «Київтеплоенерго» усувають пошкодження на тепломережах – ТМ-2 та ТМ-8. Від постачання гарячої води тимчасово відключені 335 споживачів на вулицях Грушевського, Орлика, Липській, Шовковичній, Лютеранській, Рибальській, Богомольця, Лаврській, Мазепи, Підвисоцького, Дружби народів», – йдеться в повідомленні.

Згідно з повідомленням, подачу гарячої води споживачам планують відновити 10 вересня.

Напередодні столичний мер Віталій Кличко заявив, що Київ на фінальній стадії підготовки до нового опалювального сезону. За його словами, «Київтеплоенерго» підготувало до зими всі столичні станції теплопостачання і котельні, здійснивши необхідні ремонти.