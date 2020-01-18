Принц Гаррі і Меган позбудуться королівських титулів

Принц Гаррі і його дружина Меган більше не зможуть використовувати свої королівські титули і перестануть отримувати державні кошти, сказано в заяві Букінгемського палацу. Герцог і герцогиня Сассекські також заявили, що мають намір повернути 2,4 мільйона фунтів, витрачені з бюджету Великої Британії на ремонт їхнього будинку у Віндзорі. Крім того, принц Гаррі і Меган не зможуть бути офіційними представниками королеви.

13 січня королева Великої Британії Єлизавета II погодилася надати герцогу і герцогині Сассекським «перехідний період», під час якого принц Гаррі і його дружина Меган зможуть поперемінно перебувати в Канаді і Великій Британії. Королева наголосила, що «повністю підтримує» бажання свого молодшого онука і його дружини знайти нову соціальну роль, але вважала за краще б бачити їх у традиційній ролі членів королівської родини.

Єлизавета II заявила, що має бути ще багато роботи, щоб врегулювати відносини Гаррі і Меган з іншими членами королівського сімейства Віндзорів, але вона очікує, що остаточні рішення будуть ухвалені в майбутньому.

Гаррі, герцог Сассекський, і його дружина Меган, уроджена Маркл, тиждень тому оголосили про своє бажання відійти від виконання обов’язків провідних членів королівської сім’ї.

Подружжя ненавиділо втручання преси в їхнє особисте життя: Меган судилася з газетою Daily Mail, яка без дозволу опублікувала, за твердженням герцогині, лист з її особистого листування.

Прихильники Меган стверджують, що вона піддавалася у Великій Британії психологічному тиску. Він був пов’язаний, за цією версією, в тому числі з прогресистськими поглядами герцогині (вона підтримує екологічні і феміністські ініціативи), а також її расовим походженням. Принц Гаррі якось прокоментував це так: «Я втратив матір і зараз спостерігаю, як моя дружина стає жертвою тих же могутніх сил».

Принц Гаррі, молодший син спадкоємця британського престолу принца Чарльза і покійної леді Діани Спенсер, і американська актриса Меган Маркл одружилися 19 травня 2018 року у Віндзорському замку. Після весілля вони стали герцогом і герцогинею Сассекськими. Меган Маркл 36 років, Гаррі молодший на 3 роки. Це її другий шлюб. Вона – перша мулатка і перша акторка, яка вийшла заміж за британського принца.