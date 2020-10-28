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28 жовтня 2020, Київ 15:42
Новини | Події

Поліція відкрила справу через вибух на газорозподільчій станції у Харківській області, де загинули люди

Фото ілюстративне

Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом вибуху на газорозподільчій станції у селі Березівське Дергачівського району Харківської області, внаслідок якого двоє людей загинули, ще дев’ятеро зазнали травм.

«За фактом події слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 273 (порушення правил безпеки на вибухонебезпечних підприємствах або у вибухонебезпечних цехах) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання згідно з санкцією статті передбачає тюремне ув’язнення на строк від 2 до 10 років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років», – йдеться в повідомленні поліції Харківщини.

У Держслужбі з рнадзвичайних ситуацій повідомили, що пожежу ліквідували о 13:30, наразі рятувальники розбирають конструкції.

За даними правоохоронців, близько 11:47 надійшло повідомлення про те, що на території газопереробної станції в седлі Березівське Дергачівського району Харківської області стався вибух природного газу. Двоє людей загинули, дев’ятеро постраждали. Усі обставини події наразі встановлюють експерти.

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