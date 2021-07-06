Помер всесвітньо відомий вірменський музикант Дживан Гаспарян



Всесвітньо відомий вірменський музикант, майстер гри на дудуку і композитор Дживан Гаспарян помер у віці 92 років. Про смерть повідомив його онук, не уточнивши причину.

Дживан Гаспарян народився 12 жовтня 1928 року у вірменському селі Солак. Ніде не навчавшись музиці, він у 6 років почав самостійно освоювати національний музичний інструмент дудук, згодом прославивши його на увесь світ.

Гаспарян виступив із концертами у понад сотні країн, музика в його виконанні звучить у фільмах «Остання спокуса Христа» і «Гладіатор». У 2006 році Гаспарян був номінований на премію «Греммі».

Останнім часом музикант жив і працював у США.