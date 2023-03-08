Південна Корея вперше дозволила поставити гаубиці Україні – Reuters

Офіційний Сеул вперше схвалив постачання Україні з Польщі гаубиць Krab із південнокорейськими компонентами, повідомляє агенція Reuters із посиланням на офіційних осіб.

Польські гаубиці виготовляє компанія Huta Stalowa Wola. Вона підписала контракт на виробництво південнокорейських шасі у Польщі з компанією Samsung Techwin у 2014 році.

Варшава оголосила про постачання Krab для української армії у травні минулого року. Південна Корея тоді офіційно не підтверджувала, що надала свій дозвіл на реекспорт зброї зі своїми компонентами.

Раніше президент Росії Володимир Путін заявив, що відносини Москви та Сеула будуть зруйновані, якщо Південна Корея відправить Києву озброєння. Президент Південної Кореї Юн Сок Йоль у відповідь повідомив, що Сеул надає Україні лише гуманітарну допомогу.

Представник програми оборонних закупівель Південної Кореї наголосив, що безпосередньо зброю Україні уряд, як і раніше, не передає.