Міжнародний оперний проект GAZ за мотивами постановки Курбаса показують у Києві

Українська прем’єра міжнародного оперного проекту GAZ 11 червня відбудеться на сцені Національного театру імені Івана Франка у Києві.

Новий спектакль музиканти формації NOVA OPERA створили за мотивами постановки розстріляного у Сандармоху режисера Леся Курбаса. Музика і текст є оригінальними. Артисти співають трьома мовами і через рух витворюють на сцені нову реальність, застосовуючи розроблені Курбасом прийоми.

Ця постановка є результатом співпраці режисерки з Нью-Йорка Вірляни Ткач, композиторів Романа Григоріва та Іллі Разумейка, австрійського хореографа Симона Майєра, медіа-артиста Георгія Потопальського та художника-сценографа Вальдемара Клюзка.

Ідея проекту виникла під час виставки «Курбас: Нові світи», яка проходила на Мистецькому Арсеналі у Києві у 2018 році.

Опера GAZ створена на кошти, отримані в результаті перемоги у конкурсі проектів (усього подавалися 446 проектів – ред.) на грант від Culture Bridges. Проект переміг і в конкурсі Українського культурного фонду. Його реалізацію також підтримали Гете Інститут та Австрійський культурний форум.

Американська прем’єра опери GAZ запланована на 2020 рік у театрі La Mama у Нью-Йорку. 17 вересня 2019 року оперу GAZ покажуть у Відні на фестивалі Musiktheatertage WIEN.