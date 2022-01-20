Росія: Путін дав «геройське» звання очільникові «Газпрому»

Президент Росії Володимир Путін видав указ про присвоєння звання «Героя праці Російської Федерації» голові правління компанії «Газпром» Олексію Міллеру.

Як вказано на порталі правової інформації, Міллеру присвоєно це звання «за особливі трудові заслуги перед державою та народом».

Міллер очолює «Газпром» 21 рік.

Раніше повідомлялося, що збитки компанії за 2020 рік склали майже 707 мільярдів рублів. У тому ж році Міллер отримав майже 60 мільйонів рублів премії.

У вересні минулого року Комітет з регламенту Палати представників США схвалив законопроєкт про санкції проти Росії, і в ньому є ім’я Олексія Міллера (санкції поки що не запроваджені – ред). У Кремлі засудили це рішення.