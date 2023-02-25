На Бахмутському напрямку армія РФ здійснила кілька безуспішних спроб атаки – Генштаб

Генеральний штаб Збройних сил України повідомив про оперативну ситуацію на фронті станом на вечір 25 лютого.

«На Бахмутському напрямку противник продовжує атакувати позиції наших військ, здійснив декілька безуспішних спроб поблизу населених пунктів Оріхово-Василівка, Берхівка, Іванівське та Північне Донецької області», – розповіли військові.

За даними Генштабу, безуспішні наступальні дії військ РФ були і на Куп’янському та Лиманському напрямках.

«На Авдіївському та Шахтарському напрямках противник вів наступальні дії в районах населених пунктів Авдіївка, Водяне, Первомайське, Мар’їнка, Новомихайлівка – успіху не мав», – вказує Генштаб.

Триває триста шістдесят сьома доба російського широкомасштабного вторгнення.