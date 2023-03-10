Минулої доби ЗСУ відбили понад 100 атак військ РФ – Генштаб

Війська РФ основні зусилля зосереджують на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках, йдеться у ранковому зведенні Генерального штабу Збройних сил України.

«Минулої доби наші воїни відбили на них 102 атаки загарбників», – йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що армія РФ не полишає спроб оточити Бахмут.

«У Рубіжному Луганської області ворог розміщує особовий склад у житлових кварталах, прикриваючись мирним населенням. Військовослужбовці окупаційних військ розселяються на першому та другому поверхах, а вище залишають проживати цивільних людей», – розповіли у Генштабі.

Наразі неможливо незалежно перевірити цю інформацію.

Розпочалася триста вісімдесята доба російського широкомасштабного вторгнення.