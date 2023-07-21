Протягом доби на фронті було понад 30 бойових зіткнень – Генштаб

У Генштабі Збройних сил України розповіли про оперативну ситуацію на фронті станом на вечір 21 липня.

«Противник і надалі зосереджує основні зусилля на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, тривають важкі бої. Протягом доби відбулось 33 бойових зіткнення», – йдеться у вечірньому зведенні.

За даними Генштабу, авіація сил оборони за добу завдала 13 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та 3 – по зенітно-ракетних комплексах противника. Російська сторона про втрати техніки не повідомляє.

Триває п’ятсот тринадцята доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України.