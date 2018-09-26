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26 Вересень 2018, Київ 22:12
Новини | Події

Генштаб ЗСУ: біля військової частини перехоплений безпілотник одного з телеканалів

Військові заявляють, що перехопили безпілотник у Вінницькій області

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Біля військової частини в районі села Павлівка на Вінничині перехоплений безпілотник, який запустили представники одного з національних телеканалів, повідомив Генеральний штаб Збройних сил України. Військові не уточнили, про який телеканал іде мова.

«Спостерігачем-оператором виявлено в повітряному просторі з північної сторони на окраїні адміністративно-господарчої території військової частини літальний апарат, орієнтовно за типом «Крило», який після увімкнення приладу технічної протидії, почав зниження висоти», – заявили в Генштабі.

Згідно з повідомленням, до представників телеканалу прибув черговий підрозділ охорони та патрульна група зонального відділу Військової служби правопорядку.

«Начальник підрозділу охорони провів роз’яснювальну роботу та вкотре попередив про заборону запуску БПЛА та ведення фото-, відеозйомки військових об’єктів», – заявили військові.

Вони зазначили, що на місце події прибули представники Служби безпеки України «для детального з’ясування всіх обставин та надання відповідної оцінки діям громадян».

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