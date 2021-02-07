США: колишній державний секретар Джордж Шульц помер у віці 100 років

Колишній державний секретар США та видатний державний секретар Джордж Шульц помер у віці 100 років.

Інститут Гувера повідомив, що Шульц пішов з життя напередодні. В установі його називають «одним із найбільш послідовних політиків усіх часів».

У часи президента Річарда Ніксона Шульц був міністром фінансів, міністром праці та директором Офісу менеджменту та бюджету США. У 1982-1989 роках він працював державним секретарем. Тоді президентом був Рональд Рейган.

Шульц – один з двох посадовців, який був керівником одразу чотирьох американських відомств.

Перші роки перебування на посаді Державного департаменту Шульца ознаменувалися напруженістю з Радянським Союзом через радянський газопровід до Європи, розміщення ядерних ракет середньої дальності в Європі та збиття пасажирського літака Korean Air Lines у 1983 році.

Після приходу до влади в Радянському Союзі Михайла Горбачова Шульц закликав Рейгана розвивати особистісні стосунки з радянським керівником. У 1987 році два лідери підписали Договір про ліквідацію ракет середньої та малої дальності – єдину угоду часів Холодної війни, яка ліквідовувала цілий клас ракет.

Шульц також доклав багато зусиль для вирішення палестинсько-ізраїльського конфлікту та завершення жорстокої громадянської війни в Ліван в 1980-х роках.

Після відходу з політики Шульц був старшим співробітником Інституту Гувера в Стенфордському університеті. Працював непублічним радником багатьох політиків-республіканців.

Коли Джордж Буш-молодший брав участь у виборах президента у 2000 році, Шульц представив йому Кондолізу Райс. Згодом вона стала радником Буша з питань нацбезпеки та державним секретарем.