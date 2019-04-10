Геращенко: координатор ОБСЄ став учасником проросійської пропаганди на Донбасі

Представниця України в гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи з урегулювання на Донбасі Ірина Геращенко заявила 10 квітня, що минулого тижня під час відвідання окупованих частин Донбасу координатор гуманітарної підгрупи ОБСЄ Тоні Фріш не виконав прохання родин українських заручників, але став учасником «зйомок пропагандистського антиукраїнського ролика».

«Напередодні візиту координатора гуманітарної підгрупи ОБСЄ Фріша до тюрем окупованого Луганська і Донецька родини заручників передали йому звернення з проханням вирішити питання телефонного дзвінка і листів. Також дали йому листи заручникам з проханням - передати і, головне, привезти відповіді… Кілька тижнів тому також родини намагалися передати листи заручникам через представника ОБСЄ в ТКГ Сайдіка,який теж відвідував окуповані території», – вказала Геращенко у Facebook.

За її словами, 10 квітня представники України в гуманітарній групі від європейських дипломатів Фріша та Сайдіка «почули щось дуже невпевнене, мовляв, листи передали МКЧХ (Міжнародному комітету Червоного Хреста – ред.), а чи дійшли вони до хлопців, невідомо, а чи є відповіді, не знаємо, а де ж ті листи, хто його знає».

«Це ненормально, коли ОБСЄ і координатори роками не можуть сприяти у вирішенні ключового гуманітарного питання: листування і права на дзвінок. Я кілька днів тому направила відповідного листа міністру (закордонних справ України – ред.) Клімкіну з проханням поінформувати штаб-квартиру ОБСЄ у Відні, що координатору Фрішу так і не показали всіх наших заручників, не дали доступу до всіх військових. Що він відмовився передати листи і не порушував питання телефонного зв‘язку. Натомість став учасником пропагандистських зйомок сепаратистських проросійських сайтів», – додала Геращенко.

5 квітня сайт угруповання «ДНР» «Донецкое агентство новостей» повідомив із посиланням на координатора гуманітарної підгрупи Тоні Фріша, що європейський дипломат «залишився задоволений умовами тримання українських військовополонених у донецькому СІЗО». «Я хочу подякувати владі, директорові СІЗО і наголосити, що вони ставляться до утримуваних осіб належним чином. Їм надається все необхідне, включно з медичною допомогою», – цитував сайт бойовиків слова Фріша.