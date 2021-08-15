Помер легендарний німецький футболіст Ґерд Мюллер

Колишній нападник мюнхенської «Баварії» та збірної Німеччини Ґерд Мюллер помер у віці 75 років уранці 15 серпня.

Мюллер давно мав хворобу Альцгеймера і впродовж останніх років жив у будинку для літніх людей. Про смерть легенди повідомила у твітері мюнхенська «Баварія», за яку Мюллер забив 566 м’ячів у 607 поєдинках. Це найкращий показник в історії клубу.

За збірну Німеччини Ґерд Мюллер зіграв 62 матчі, у яких відзначився 68 разів. Він є чемпіоном світу 1974 року (забив переможний гол у фіналі), чемпіоном Європи 1972 року, тричі ставав переможцем Кубка європейських чемпіонів.

Після 15 років у «Баварії» (з 1964 до 1979 року) два роки грав у США.