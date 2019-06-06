У Німеччині медбрат отримав другий довічний термін за вбивства пацієнтів

Суд у Німеччині засудив медбрата Нільса Хеґеля до другого довічного ув'язнення за вбивство 85 пацієнтів. Медбрат не зможе вийти на свободу після закінчення 15-річного терміну, що часто дозволяють місцеві суди, повідомляє агентство Associated Press.

За даними звинувачення, Хеґель вводив пацієнтам ліки, які призводили до зупинки серця. Медбрат зізнався, що робив це для того, щоб потім надати допомогу пацієнтам і бути прийнятим за їх рятівника. У заключній промові він вибачився за свої дії і висловив співчуття сім’ям загиблих.

Хеґеля звинувачували у сотні вбивств, але він отримав вирок за 85. Захист просив виправдати його щодо 31 випадку. У 2015 році медбрата засудили за ще два вбивства і дві спроби вбити пацієнтів.

Інциденти мали місце в період між 2000 і 2005 роком. Хеґель, якому зараз 42 роки, працював в лікарнях міст Ольденбург і Дельменхорст на північному заході Німеччини. Його практику симулювати порятунок пацієнтів розкрили в 2005 році інші працівники лікарні.