ЗМІ: шість людей загинули внаслідок стрілянини на південному заході Німеччини

Внаслідок стрілянини у місті Рот-ам-Зеє на південному заході Німеччини є загиблі і поранені, повідомляє місцева поліція. За даними західних ЗМІ, які посилаються на джерела в правоохоронних органах, вбиті щонайменше шестеро людей. Офіційно цю інформацію поки що не підтверджують.

За повідомленням поліції, людина, яка стріляла, ймовірно, мала особистий мотив, і знала жертв.

Як повідомив речник поліції сусіднього Аалена агенції AFP, ймовірного нападника затримали. Хто він і які його мотиви – не повідомляють.

Стрілянина сталася близько другої дня за Києвом біля залізничного вокзалу міста Рот-ам-Зеє, населення якого складає 5,2 тисячі.

Детальнішу інформацію в поліції обіцяють надати на брифінгу о 17:30 за київським часом.