Сина колишнього президента ФРН вбили під час лекції в Берліні

У Берліні вбили лікаря Фріца фон Вайцзеккера – сина першого президента об’єднаної Німеччини Ріхарда фон Вайцзеккера. Мотиви вбивства не відомі.

Напередодні, коли Фріц фон Вайцзеккер читав лекцію про захворювання печінки в приватній клініці в Шарлоттенбурге, де він працює, на нього напав невідомий і завдав йому смертельне ножове поранення. Поліцейський у цивільному, який був серед слухачів, намагався перешкодити нападнику, але сам отримав важке поранення. Нападника затримали.

Фрицу фон Вайцзеккеру було 59 років. Його батько – Ріхард фон Вайцзеккер був президентом ФРН в 1984-1994 роках. Його програмним виступом стала промова на 40-ту річницю закінчення Другої світової війни в Європі, в якій він назвав 8 травня 1945 року «днем звільнення від людиноненависницької системи націонал-соціалістичного панування».

Під час Другої світової війни Ріхард фон Вайцзеккер служив на Східному фронті, зокрема, під Ленінградом (нині Санкт-Петербург, – ред.) під час блокади міста.