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Гідрослужби столиці посилили роботу в очікуванні дощових вихідних у Києві

Загалом йдеться про 91 одиницю спецтехніки і засобів

У Київміськадміністрації з посиланням на столичний автодор повідомили, що в в очікуванні дощових вихідних у Києві гідрослужби міста посилили роботу.

«За прогнозами синоптиків, із п’ятниці у столиці очікується дощова погода. Найінтенсивніші опади можливі у ніч проти суботи. У всіх районах столиці гідрослужби посилили роботу: очищають колектори дощової каналізації, дощоприймальні колодязі і решітки зливостоків. Також ремонтують оглядові колодязі», – вказала влада столиці.

За даними КМДА, до початку опадів гідрослужби із технікою виїдуть на місця можливих підтоплень. Загалом йдеться про 91 одиницю спецтехніки і засобів.

За прогнозами синоптиків, із другої половини дня п’ятниці у Києві дощі, які затягнуться і на вихідні.

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