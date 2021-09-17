Гідрослужби столиці посилили роботу в очікуванні дощових вихідних у Києві

У Київміськадміністрації з посиланням на столичний автодор повідомили, що в в очікуванні дощових вихідних у Києві гідрослужби міста посилили роботу.

«За прогнозами синоптиків, із п’ятниці у столиці очікується дощова погода. Найінтенсивніші опади можливі у ніч проти суботи. У всіх районах столиці гідрослужби посилили роботу: очищають колектори дощової каналізації, дощоприймальні колодязі і решітки зливостоків. Також ремонтують оглядові колодязі», – вказала влада столиці.

За даними КМДА, до початку опадів гідрослужби із технікою виїдуть на місця можливих підтоплень. Загалом йдеться про 91 одиницю спецтехніки і засобів.

За прогнозами синоптиків, із другої половини дня п’ятниці у Києві дощі, які затягнуться і на вихідні.