У Бостоні на святі до Дня незалежності США виконають гімн України

На музичному феєрверк-шоу, що відбудеться в американському місті Бостон до Дня Незалежності США, буде виконано гімн України, повідомив 22 червня Бостонський симфонічний оркестр.

Виконання гімну України «буде присвячене народу України, мужності та наполегливості, які вони послідовно демонструють у своїй боротьбі за незалежність країни», – заявив диригент Бостонського поп-оркестру Кіт Локхарт.

У заяві йдеться, що частина програми буде присвячена народу України, який потерпає від розв’язаної Росією війни.

Але поза тим, оркестр також виконає увертюру російського композитора Петра Чайковського 1812 року «з її універсальним посланням про право на свободу та самовизначення», пояснив Локхарт.

Музичне феєрверк-шоу, яке щорічно проводять в центрі Бостона 4 липня, через пандемію COVID-19 не відбувалося останні два роки. Подія, яка бере початок із 1929 року, з часом перетворилася з місцевої на національне свято.

Очікується, що в цьогорічному шоу візьмуть участь 10-разова володарка «Греммі» Чака Хан, володар The Voice Хав’єр Колон та інші музичні виконавці.