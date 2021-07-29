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У Росії помер останній член ГКЧП – Олег Бакланов

Причину і час смерті не називають

У Росії на 90-му році життя помер Олег Бакланов – останній із членів ГКЧП, які в серпні 1991-го року спробували влаштувати державний переворот і усунути від влади першого президента СРСР Михайла Горбачова.

Причину і час смерті не називають.

В останні роки існування Радянського Союзу Бакланов обіймав посаду міністра машинобудування і керував ракетно-космічною галуззю країни. Крім того, він був першим заступником голови Ради оборони СРСР.

Після серпневого путчу 1991 року Бакланова заарештували, звинувативши в змові з метою захоплення влади. У січні 1994 року він, як і інші члени ГКЧП, був амністований.

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