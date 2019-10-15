Global Hunger Index: Україна потрапила до переліку країн з найнижчим рівнем голоду

Україна потрапила до переліку із 17 країн із найнижчим рівнем голоду, свідчать дані дослідження Global Hunger Index. Водночас у цьому рейтингу не представлені, зокрема, США, Канада та низка країн Європейського союзу.

Індекс голоду в Україні становить менше п’яти. Такий же показник мають Білорусь, Боснія та Герцеговина, Болгарія, Чилі, Коста-Ріка, Хорватія, Куба, Естонія, Кувейт, Латвія, Литва, Чорногорія, Румунія, Словаччина, Туреччина та Уругвай.

Найгірші показники мають Центральноафриканська республіка (53,6 пунктів зі 100), Ємен (45,9), Чад (44,2), Мадагаскар (41,5) і Замбія (38,1).

Індекс розраховували на основі чотирьох показників: частки людей, які не мають достатнього харчування; частки дітей віком до п’яти років із низькою вагою, яка непропорційна зросту; частки дітей віком до п’яти років із нетрадиційно низьким зростом; частки дітей, які помирають у віці до п’яти років унаслідок недостатнього харчування та нездорового середовища.