В Іспанії внаслідок урагану загинули щонайменше 13 людей

В Іспанії внаслідок урагану «Глорія» загинули щонайменше 13 людей. Про це повідомляє агентство Reuters.

Про останні дві жертви влада Каталонії повідомила 23 січня. Одна жертва загинула під час риболовлі, іншого чоловіка знайшли мертвим у своїй машині в місті Кабасі, де сталася повінь.

Зниклими без вісти вважаються четверо людей.

За даними метеорологів, штор починає відступати, але десятки шкіл досі не працюють, а понад 100 доріг лишаються перекритими.

24 січня уряд Іспанії має провести екстрену нараду через ураган.