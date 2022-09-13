У Франції помер кінорежисер Жан-Люк Ґодар

У Франції у віці 91 року помер франко-швейцарський кінорежисер Жан-Люк Ґодар, повідомили 13 вересня численні французькі ЗМІ з посиланням на людей, близьких до режисера. Причина смерті не уточнюється.

Ґодар був одним із найвідоміших представників «нової хвилі» у французькому кіно. Відомого такими класичними фільмами, як «На останньому подиху» і «Презирство», кінорежисера відзначають за те, що в 1960 році він порушив усталені уявлення французького кінематографа і допоміг започаткувати новий спосіб кіновиробництва.

Ґодар протягом багатьох років залишався одним із найжиттєвіших і найпровокаційніших режисерів світу, а його фільми принесли Жану-Полю Бельмондо славу і вплинули на творчість таких відомих режисерів, як Квентін Тарантіно і Мартін Скорсезе.

Президент Емманюель Макрон 13 вересня заявив, що Франція втратила «національний скарб» зі смертю Ґодара.