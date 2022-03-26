Міндовкілля повідомило, що цьогорічна «Година Землі» буде присвячена підтримці України

Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів повідломило, що цьогоріч міжнародна акція «Година Землі» буде присвячена підтримці України.

«Цього року «Година Землі» – українська. Світ об’єднався заради України, заради планети, заради миру та добробуту людей на планеті. Адже без миру неможливо побудувати майбутнє в гармонії з природою. Сьогодні «Година Землі» присвячується усім, хто в укритті, на передовій, рятує життя у операційних, розбирає завали, гасить пожежі, рятує тварин, допомагає нужденним, відстоює Україну на всіх фронтах нашої війни за Незалежність», – йдеться в повідомленні.

Очікується, що 26 березня о 20:30 мільйони людей у понад 190 країнах об’єднаються задля миру та майбутнього планети, вказує відомство.

Акція «Година Землі» щорічно відбувається в останню суботу березня, її ініціатори закликають на годину вимкнути світло у помешканнях, в будівлях установ та організацій, а також на вуличних об’єктах, щоб привернути увагу до проблеми збереження природи.