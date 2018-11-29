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29 Листопад 2018, Київ 13:53
Новини | Суспільство

Перше видання «Вечорів на хуторі біля Диканьки» Гоголя продали за 175 тисяч фунтів

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Перше видання твору «Вечори на хуторі біля Диканьки» письменника Миколи Гоголя продали на аукціоні в Лондоні за 175 тисяч британських фунтів (близько 224 тисяч доларів).

Як йдеться в повідомленні на офіційній сторінці аукціону Christie’s, продали збірку творів Гоголя, видану в Санкт-Петербурзі, в 1831-1832 роках.

Хто став власником – лоту не вказано.

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«Вечори на хуторі біля Диканьки» – перша доступна книга Миколи Гоголя. Ця збірка повістей вийшла друком у 1831-1832 роках. Твір неодноразово був екранізований.

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