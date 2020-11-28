У Запоріжжі вшанували пам’ять жертв Голодомору

У Запоріжжі відбулася акція вшанування пам’яті загиблих під час Голодомору 1932–33 років. Її учасники поклали квіти до пам’ятника жертвам Голодомору , встановленого на центральному проспекті міста.

«Яблука дітям принесла. Я думаю, що вони дивляться на нас, і ми за них проживаємо життя. Мама мені з дитинства розповідала про Голодомор. Ми завжди знали, що він був. Коли люди сміялися, говорили, що його не було, я завжди знала, що голод був. Мама більше розповідала про 46-47-ий роки, а про 32-33-ій завжди у сім’ї пошепки розповідали», – каже учасниця акції на ім’я Наталя.

Окрім квітів, запорожці також несли до пам’ятника жертвам Голодомору лампадки з запаленими свічками, хліб, різну випічку та зерно пшениці.

В акції вшанування жертв Голодомору у 1932–33 роках взяли участь близько сотні містян. Серед них представники обласної та міської влад, священники різних конфесій, бійці місцевих частин Національної гвардії, активісти, волонтери та ветерани війни на Донбасі.

Також уподовж дня окремі городян несли квіти та солодощі до будівлі колишнього будинку немовляти, де, за а даними істориків, у роки Голодомору померли майже 800 дітей.

У листопаді 2006 року Верховна Рада України визнала Голодомор 1932–1933 років геноцидом українського народу. Наразі Голодомор визнали геноцидом 24 країни світу, а ще в низці країн – органи влади їхніх окремих територіальних одиниць.

Україна з посиланням на дані науково-демографічної експертизи стверджує, що загальна кількість людських втрат від Голодомору 1932–33 років становить майже 4 мільйони осіб, а втрати українців у частині ненароджених становлять понад 6 мільйонів.

Пам’ять жертв голодоморів в Україні вшановують щороку в четверту суботу листопада.