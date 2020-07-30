Столична влада погодилась назвати провулок іменем журналіста, який розкрив світові правду про Голодомор

На пленарному засіданні Київської міської ради депутати підтримали рішення про присвоєння провулку у Києві імені британського журналіста Ґарета Джонса, який розповів світу про Голодомор в Україні 1932-1933 років.

«У Шевченківському районі столиці з’явиться провулок, який носитиме ім’я британського журналіста Ґарета Джонса (досі провулок Проєктний 13120). Він був одним із перших західних кореспондентів, які своїми публікаціями донести світові правду про Голодомор мільйонів людей в Україні у 1932-1933 роках», – йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що ідею перейменування підтримали 104 особи, лише двоє проголосували проти. Громадське обговорення тривало на сайті КМДА з 19 березня до 19 травня 2019 року.

Продюсер фільму «Ціна правди» про Голодомор Єгор Олесов привітав рішення столичної влади.

«Те, що в Києві увічнено ім’я Ґарета Джонса – це неймовірно. І це тільки частина великого процесу», – зазначив Олесов.

29 березня 1933 року британський журналіст Ґарет Джонс скликав у Берліні пресконференцію, на якій вперше публічно заявив про жахливий голод в Україні. Пресреліз передрукували провідні світові видання, зокрема New York Evening Post та Manchester Guardian.

10 лютого 2019 року в рамках конкурсної програми 69-го Берлінського кінофестивалю відбулася світова прем’єра стрічки «Ціна правди» (Mr. Jones) польської режисерки Аґнєшки Голланд. Фільм розповідає про валлійського репортера Ґарета Джонса, який вперше в західній пресі заявив під власним ім’ям про український Голодомор. Прем’єра фільму в Україні відбулася 28 листопада 2019 року.