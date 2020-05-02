Колишній прем’єр Гончарук заявив про «сигнали» повернення корупції в уряд

Колишній прем’єр-міністр України Олексій Гончарук заявив, що у багатьох сферах корупція повертається в український уряд.

«Я бачу, що по багатьох сферах корупція повертається в уряд. І це дуже сумно. Я думаю, що це питання до правоохоронних органів щось доводити, звинувачувати когось. Але ці сигнали, які я бачу з багатьох ринків, – невтішні», – сказав Гончарук в програмі «Суботнє інтерв’ю» на Радіо Свобода.

Для подолання корупції, на його думку, потрібно, серед іншого, очистити правоохоронну систему в країні.

«Вичистити, навести порядок в правоохоронних органах і вичистити правоохоронні органи – це задача №1. Тому що боротьба з корупцією це і про невідворотність покарання. Тобто, якщо ніхто нікого не карає, то як ти можеш побороти корупцію, особливо за 6 місяців?», – додав Гончарук.

Експрем’єр зазначив, що все ж те, що зараз відбувається, має і позитивну, і негативну сторону.

«Якщо з позитиву, то я бачу, що всі ті політики, які були започатковані нашим урядом, продовжуються», – заявив Олексій Гончарук.

Олексій Гончарук був призначений прем’єр-міністром України 29 серпня 2019 року, пішов у відставку 4 березня. Його наступником став Денис Шмигаль.