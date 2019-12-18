З 1 березня 2020 року для перетину кордону з Росією знадобиться закордонний паспорт – уряд

З 1 березня 2020 року перетин кордону з Росією здійснюватиметься при наявності закордонного паспорта, повідомив прем’єр-міністр України Олексій Гончарук.

«Ця процедура діятиме тільки для громадян України, що виїжджають з України на територію РФ. При в’їзді громадян України з території РФ на територію України Державна прикордонна служба України здійснюватиме безперешкодний пропуск українців і за внутрішніми паспортами та свідоцтвами про народження. Це означає призупинення дії положень угод з РФ, укладених ще до початку збройної агресії, які дозволяли перетинати кордон на підставі внутрішнього паспорта або свідоцтва про народження для осіб до 16 років», – повідомив Гончарук.

За його словами, це рішення дозволить зменшити час проходження прикордонного контролю для українців, оскільки для перевірки даних особи інформація із закордонних паспортів зчитуються спеціальними приладами.​

За укладеними до початку збройної агресії Росії проти України угодами, українцям дозволялося перетинати кордон при наявності внутрішнього паспорта чи свідоцтва про народження для осіб до 16 років.

Українцям для в’їзду або виїзду з України, за законодавством, потрібен закордонний паспорт, дипломатичний чи службовий паспорти, посвідчення особи моряка, посвідчення члена екіпажу, посвідчення особи на повернення в Україну (лише для в’їзду).