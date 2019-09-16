«Незалежні журналісти повинні мати можливість працювати вільно» – США у 19-ті роковини зникнення Гонгадзе

Посольство США в Україні виступило із заявою у 19-ті роковини зникнення журналіста Георгія Гонгадзе, якого згодом знайшли убитим в лісі під Києвом.

«Сьогодні наші думки линуть до родини та колег Георгія Гонгадзе, який трагічно зник і був убитий через своє сміливе прагнення до правди. Незалежні журналісти відіграють важливу роль у демократіях і повинні мати можливість працювати вільно, не боячись розправи та нападу», – йдеться в повідомленні посольства на сторінці у Twitter.

Засновник видання «Українська правда» Георгій Гонгадзе зник 16 вересня 2000 року. У листопаді того ж року в лісі під Таращею Київської області виявили його обезголовлене тіло, яке, за висновками експертів, могло належати журналісту. У 2009 році в Київській області знайшли рештки черепа, які, за заявою Генпрокуратури, належали Гонгадзе.

15 березня 2008 року Апеляційний суд Києва визнав винними в убивстві Гонгадзе трьох екс-працівників Департаменту зовнішнього спостереження МВС України – Валерія Костенка, Миколу Протасова й Олександра Поповича. Суд позбавив їх волі на термін від 12 до 13 років.

Крім того, у січні 2013 року суд засудив до довічного ув’язнення колишнього начальника департаменту зовнішнього спостереження МВС Олексія Пукача за вбивство журналіста.

Поховали тіло вбитого журналіста 22 березня 2016 року в Києві. Замовники вбивства досі не встановлені.